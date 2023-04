Un prêtre ukrainien pro-russe attaque un soldat ukrainien dans une église et provoque la colère des habitants (VIDÉO)

La police a finalement été appelée sur les lieux et a arrêté le soldat ukrainien. Une enquête a été ouverte contre le soldat ukrainien pour "provocation". Mais les images de l’altercation ont suscité beaucoup d’agitation parmi les citoyens ukrainiens. Les habitants de la région se sont rassemblés devant l’église et ont protesté contre le prêtre. Les manifestants ont scandé "A bas le prêtre moscovite, liberté pour l’Ukraine". La police ukrainienne avait pris d’importantes mesures pour sécuriser les lieux et le chef du district militaire de Khmelnytsky, Sergey Tyurin, a appelé les habitants à faire preuve de retenue.

Le maire de Khmelnytskyi, Oleksandr Symchyshyn, a déclaré que le conseil municipal voterait pour mettre fin à l’utilisation par l’Église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Moscou (UOC-MP) de tous les terrains situés sur le territoire de Khmelnytskyi.