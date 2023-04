Fuite de documents secrets sur la guerre en Ukraine: les USA dans l'embarras, le Kremlin réagit, Zelensky pourrait avoir aussi été espionné

Les fuites de documents confidentiels américains sur la guerre en Ukraine, entre autres, suscitent l'intérêt du Kremlin à Moscou. "Les fuites sont assez intéressantes, tout le monde les étudie, les analyse et en discute largement", a ainsi déclaré le porte-parole Dmitri Peskov. La fuite, révélée la semaine dernière par le New York Times, concerne des évaluations et des rapports d'agences de renseignement américaines liées à la guerre en Ukraine, ainsi que d'alliés des États-Unis.