Comment mettre fin à la guerre en Ukraine? Voici la réponse délivrée par ChatGPT

Le Courrier International en a relayé les résultats ce mardi. Au préalable, il faut savoir que la seule consigne demander au logiciel était de "parvenir à une situation aussi stable que possible, afin d'éviter toute résurgence du conflit". Et pour cela, ChatGPT devait jouer un "rôle neutre de meneur des négociations".

Le logiciel a donc "écrit des lettres à Poutine et Zelensky et élaboré une proposition d’accord de paix”. Mais que proposent les documents? Tout d'abord, un “cessez-le-feu immédiat et durable”, avec un retrait des troupes vers “leurs positions d’avant le début de la guerre, en février 2022”. Une "zone démilitarisée le long de l’actuelle ligne de front" serait également créée et serait surveillée par des organisations internationales.

Ensuite, les régions de Donetsk et Louhansk, disputées par les deux pays, demeureraient ukrainiennes, mais avec "un statut autonome particulier” L'Ukraine devrait alors s'engager à “respecter et défendre les droits des populations russophones dans ces régions”.

Enfin, ChatGPT évoque également la reconstruction de l'Ukraine, une "normalisation des relations" entre l'Ukraine et la Russie et une reprise des discussions diplomatiques dans le but de "favoriser un retour de la paix en Europe".