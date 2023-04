Guerre en Ukraine : des unités spéciales de pays occidentaux sont présentes en Ukraine, selon des documents classifiés

Selon ces informations, le Royaume-Uni est le pays qui compte le plus d’unités spéciales en Ukraine : elles sont au nombre de 50. La Lettonie suit avec 17. La France en a 15, les États-Unis 14 et les Pays-Bas 11. Les documents ne précisent pas où ces unités sont situées dans le pays et quelle est leur mission exacte.

L’intérêt de ces forces spéciales est d’opérer très rapidement et efficacement sur le terrain. Leur présence dans le pays sera sans doute un nouveau bâton pour la Russie, alors que le président Poutine répète depuis des mois que son pays n’est pas en conflit avec l’Ukraine, mais avec l’OTAN dans son ensemble.

Le ministère de la défense britannique a publié un message sur Twitter invitant le public à ne pas se fier aux documents et aux informations qui ont été divulgués, affirmant que ces informations présentent “un degré élevé d’inexactitude”. On peut supposer qu’il s’agit d’ajustements effectués par la Russie. Le nombre de soldats morts a par exemple été modifié afin de donner une meilleure image de la Russie.

Les documents révèlent également que la Serbie a la volonté politique et la capacité militaire de fournir des armes supplémentaires à Kiev à l’avenir. Ceci n’est pas un élément anodin, car la Serbie est le seul pays européen qui a refusé d’imposer des sanctions à la Russie et est classiquement rallié à la Russie. En revanche, le gouvernement serbe a refusé de former les troupes ukrainiennes. La Serbie ne s’est pas encore exprimée sur ces informations. “Si ce document est exact, il montre l’ambivalence de la Serbie à l’égard de la Russie ou la pression exercée par Washington pour fournir des armes”, a déclaré à Reuters Janoesz Boegajski, expert en Europe de l’Est à la Jamestown Foundation.