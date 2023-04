Les alliés de Navalny visés dans l'assassinat d'un Blogueur russe

Répétant la thèse évoquée dès le jour de l'assassinat affirmant que l'attaque avait été organisée par l'Ukraine, en lien avec l'opposition russe, le FSB a cette fois-ci nommé des proches de l'opposant emprisonné: Léonid Volkov et Ivan Jdanov.

Dans leur communiqué, les services russes n'accusent pas directement MM. Volkov et Jdanov d'être impliqués dans l'attaque, mais sous-entendent qu'ils ont pu l'inspirer ou l'inciter.

Le FSB souligne que les deux hommes, qui se sont exilés, font déjà l'objet d'enquêtes pour "appels au terrorisme" car depuis le début de l'assaut russe contre l'Ukraine ils ont "appelé plus d'une fois à des activités subversives en Russie".

À lire aussi

Le FSB relève aussi que la jeune femme accusée de l'assassinat du blogueur militaire Maxime Fomine, connu sous le pseudonyme de Vladlen Tatarskiï, est défendue par un avocat, Dannil Berman, qui a représenté de nombreux détracteurs de Vladimir Poutine ainsi que le journaliste américain emprisonné pour espionnage Evan Gershkovich.

"Ils veulent (une accusation pour) terrorisme pour que Navalny soit condamné à une peine encore plus lourde", a réagi sur Telegram Ivan Jdanov, du Fonds de lutte contre la corruption (FBK), banni en Russie.

L'opposant rejette les accusations du FSB, estimant qu'en réalité ce seraient les services russes eux-mêmes qui auraient organisé l'assassinat du blogueur.

M. Jdanov assume en revanche être "un ennemi du régime" russe, qualifiant "Poutine et sa bande (...) de tueurs, de bandits, de terroristes et de fascistes". "Je ferai tout pour que ce régime s'écroule au plus vite", a-t-il écrit.

À lire aussi

Bête noire des autorités du fait de ses enquêtes sur la corruption de l'élite russe, M. Navalny a été incarcéré début 2021 à son retour en Russie, après avoir été soigné en Allemagne pour un grave empoisonnement dont il accuse le Kremlin.

Il a été condamné à neuf ans de prison pour escroquerie, une affaire largement considérée comme politique.