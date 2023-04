”Vraiment, vraiment effrayant” : un avion de chasse russe a manqué d’abattre un engin britannique en septembre, l’acte de guerre évité de justesse

Selon deux responsables américains de la Défense, qui ne sont pas nommés, le pilote russe aurait mal interprété les ordres d’un opérateur radar au sol et aurait tiré un missile en direction de l’avion espion. Heureusement, une défaillance technique aurait permis d’éviter le pire et le tir aurait manqué sa cible. L’un des responsables américains dont il est question dans les documents divulgués qualifie l’évènement de “vraiment, vraiment effrayant”.

Ben Wallace, le ministre de la Défense britannique, avait évoqué l’évènement en octobre dernier sans toutefois en révéler la réelle gravité. Il avait expliqué devant le Parlement que l’engin avait eu une “interaction” avec deux pilotes russes. Un missile aurait ainsi été tiré à “proximité” du RAF Rivet Joint. De son côté, Moscou avait parlé d’un “dysfonctionnement technique” pour atténuer l’incident. Ben Wallace avait ensuite indiqué qu’il ne considérait pas l’incident comme une escalade délibérée de la part des Russes, selon un rapport de l’agence de presse Reuters.

Les dernières révélations indiquent donc que l’évènement était bien plus grave qu’initialement présenté et que cela aurait pu constituer un acte de guerre, pointe le New York Times.