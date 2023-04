Guerre en Ukraine: la Russie dit pousser dans l'ouest de Bakhmout pour s'emparer de la ville

La zone ouest est la dernière partie de cette cité de l'est de l'Ukraine à être aux mains des militaires ukrainiens, qui font face aux hommes de Wagner et à l'armée russe désormais installés dans les quartiers nord, sud et est.

Jeudi, la Russie avait affirmé bloquer les forces ukrainiennes dans Bakhmout et empêcher tout renfort d'y entrer, laissant entendre que cette ville, où se déroule depuis l'été dernier la bataille la plus sanglante depuis le déclenchement de l'invasion russe, était sur le point de tomber.

Kiev avait immédiatement démenti ces affirmations auprès de l'AFP, assurant continuer à ravitailler les soldats ukrainiens dans Bakhmout et à infliger des "pertes folles" aux Russes.

L'AFP n'avait toutefois pas pu vérifier ces déclarations de source indépendante.

Selon un militaire ukrainien sorti de Bakhmout il y a une semaine et aussi joint vendredi par l'AFP, "des positions ont été perdues et il était impossible d'évacuer ou de retirer les troupes". Une "situation très difficile", a-t-il résumé.

Même si l'Ukraine envoie "des gens frais" dans la zone, "Bakhmout tombera dans moins d'un mois", a-t-il prédit, au moment où Kiev jure vouloir s'accrocher à la défense de cette cité.

Le principal problème pour l'armée ukrainienne, c'est qu'"il n'y a nulle part où se cacher" et que "la très forte densité de troupes dans une petite zone entraîne des pertes constantes", a souligné vendredi auprès de l'AFP un soldat ukrainien qui se rend encore plusieurs fois par semaine à Bakhmout.

Il s'est en outre dit "convaincu" que les Russes "allaient rassembler toutes leurs forces à Pâques" (une fête qui sera alors célébrée par les orthodoxes), dimanche. "Puis ils frapperont", a-t-il prédit.

Mais ils "n'ont pas assez de forces" pour atteindre leurs objectifs à Bakhmout, a estimé ce soldat au fait des mouvements ukrainiens et russes dans la ville.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a défendu à plusieurs reprises la stratégie consistant à livrer une guerre d'usure à Bakhmout, quitte à ce que son armée y subisse de lourdes pertes, le tout dans le but de concentrer les Russes et de les affaiblir au maximum avant une contre-offensive majeure.

La prise de cette cité aurait une importance stratégique limitée pour la Russie, selon les observateurs, mais celle-ci pourrait alors se targuer d'une victoire militaire, ce qui ne lui est plus arrivé en Ukraine depuis l'été dernier.