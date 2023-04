La Pologne interdit les importations de céréales d'Ukraine pour protéger ses agriculteurs

La Pologne gagne en influence, mais rate l'occasion de devenir un poids lourd de l'Union européenne

Dans le contexte de la guerre en Ukraine, le centre de gravité politique de l'UE se déplace plus à l'Est. Grande alliée et voisine de l'Ukraine, la Pologne monte en puissance sur la scène européenne. Mais sa capacité d’influence reste cependant limitée par les atteintes à l’état de droit et l’attitude eurosceptique, souvent conflictuelle, du gouvernement polonais.