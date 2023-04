Selon Evgueni Prigojine, les objectifs de “l’opération militaire spéciale” ont été atteints. Les forces russes ont réussi à "éradiquer la majeure partie de la population masculine active de l'Ukraine et à intimider le reste"

Toujours selon ses propos, la Russie détient “une bonne partie” du territoire ukrainien. Il suggère de s’y tenir fermement et de le défendre par tous les moyens nécessaires. "Ces territoires, qui sont aujourd'hui sous le contrôle de la Russie, peuvent rester à sa disposition pendant des années", assure-t-il.

"Pour les autorités et pour la société dans son ensemble, il est aujourd'hui nécessaire de mettre un terme définitif à [l'opération militaire spéciale]. Le scénario idéal est d'annoncer la fin de 'l'opération militaire spéciale', d'informer tout le monde que la Russie a obtenu les résultats qu'elle avait prévu et, en un sens, nous les avons effectivement atteints. Nous avons anéanti un grand nombre de combattants des Forces armées ukrainiennes et nous pouvons déclarer que les objectifs sont atteints", est-il écrit dans le texte.