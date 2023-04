Guerre en Ukraine: la Maison Blanche annonce un nouvel envoi d'aide militaire à l'Ukraine

Cette annonce coïncide avec la réception par l'Ukraine de ses premiers systèmes américains de défense antiaérienne Patriot et des chars de combat légers français AMX-10.

"Aujourd'hui, notre beau ciel ukrainien devient plus sûr car les systèmes de défense antiaérienne Patriot sont arrivés en Ukraine", s'est félicité sur Twitter le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiï Reznikov, remerciant les Etats-Unis, l'Allemagne et les Pays-Bas pour "avoir tenu parole".

Les Etats-Unis sont à la tête d'une campagne internationale d'aide à l'Ukraine, après avoir formé rapidement une coalition de dizaines de pays pour soutenir Kiev depuis le début de l'invasion russe en février 2022.

En plus des systèmes Patriot, les Occidentaux ont prévu de fournir notamment des chars à Kiev pour l'aider à mener une contre-offensive dans les prochains mois dans le but de reconquérir les territoires occupés dans l'est et le sud.

De son côté, Moscou a dénoncé à plusieurs reprises l'interventionnisme de Washington, estimant que l'Otan, avec à sa tête le rival américain, menait une guerre par procuration contre la Russie en Ukraine.