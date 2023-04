Comme le relaient nos confrères du Het Laatste Nieuws, le groupe de réflexion américain "Center for Strategic and International Studies" (CSIS) vient de publier un rapport concernant les forces en présence du côté russe. Le CSIS avance des pertes assez importantes au sein de l'armée russe. 10.000 pièces d'équipement militaire (chars, drones etc) auraient ainsi été détruites. Mais pour faire face à cela, la Russie aurait toujours à disposition des stocks d'armes datant de l'époque de la Guerre froide. Si cela donne du répit à l'armée russe, il y a tout de même un hic: la qualité du matériel est moins bonne et va se détériorer plus rapidement.

Le rapport pointe également que suite aux sanctions occidentales, Moscou rencontre beaucoup plus de difficultés pour concevoir ses véhicules blindés modernes. Il n'y a par exemple pas de ressources pour construire de nouveaux réservoirs, et les Russes sont contraints de remettre à neuf d'anciens réservoirs vieux de plusieurs décennies. "Moscou est sous pression et se tourne vers des fournisseurs et des itinéraires de livraison moins fiables et plus chers et vers des produits de moindre qualité. Les Russes essaient également de fabriquer des pièces occidentales sur leur territoire. Cela entrave le rythme et la qualité de la production de défense russe", détaille le groupe de réflexion. Ce dernier avance même un chiffre précis: dans l'usine russe d'UralVagonZavod, 20 chars sont créés par mois mais c'est peu par rapport au nombre d'engins détruits - environ 150 - tous les mois en Ukraine.

Malgré les pertes, la Russie peut mener une guerre d'usure

Mais ce que le CSIS entend également mettre en évidence, c'est la force de résistance russe, malgré toutes ces pertes et ces difficultés. "Les sanctions ne sont pas une panacée" et "la Russie a toujours une longueur d'avance sur l'Ukraine en raison de ses stocks de réserve", indique le rapport. Le groupe de réflexion, qui précise ne pas pouvoir connaître avec certitude la taille des stocks russes, indique que Moscou aurait tout de même 13 à 15 fois plus d'avions de combat que Kiev. "Les Russes ont également 7 à 8 fois plus de chars et 4 fois plus de véhicules de combat blindés, tandis que la flotte navale russe est 12 à 16 fois plus grande que celle de l'Ukraine."

Bref, le CSIS insiste sur l'importance de l'aide occidentale, car la Russie est capable de "mener une véritable guerre d'usure jusqu'à ce que l'Ukraine soit à court d'équipement".