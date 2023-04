Guerre en Ukraine : la Commission se démène pour rétablir le transit des céréales ukrainiennes via l’Union européenne

La Commission va proposer 100 millions d’euros d’aides, ainsi que des solutions “préventives”, afin que la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie et la Bulgarie autorisent à nouveau la circulation – et seulement la circulation – des céréales et produits agricoles ukrainiens par leur territoire.