L’Ukraine met la pression sur l’Otan

”Il est temps” pour l’Otan d’inviter l’Ukraine, a lancé M. Zelensky au secrétaire général de l’Alliance, en demandant aussi à ce dernier “de nous aider à vaincre la réticence de nos partenaires concernant la livraison” d’armes “à longue portée, de l’aviation moderne, de l’artillerie, des véhicules blindés”.

La visite a eu lieu juste avant une réunion, ce vendredi des alliés de l’Ukraine, dans le format dit “Ramstein”, sous leadership américain. Au cours de celle-ci, M.Stoltenberg s’attend à de nouvelles annonces des alliés pour aider l’Ukraine à faire battre en retraite l’armée russe. Les Pays-Bas et le Danemark ont déjà annoncé la livraison de 14 nouveaux chars Leopard, tandis que les États-Unis ont débloqué une nouvelle tranche de 325 millions de dollars, qui inclut la livraison de lance-roquettes multiples HIMARS et de leurs munitions.

Des demandes croissantes d’armes, selon l’évolution du conflit

M.Zelensky n’a cessé de mettre la pression sur les alliés selon l’évolution du conflit. Au début, l’accent a été mis sur les armes antichars comme le Javelin pour repousser l’armée russe aux portes de Kiev, ensuite sur l’artillerie, la défense antiaérienne, plus récemment, dans une posture plus offensive, sur les tanks. Certains alliés de l’Europe de l’Est ont également fourni des avions de fabrication russe. Entre crainte d’une escalade avec la Russie et problèmes d’approvisionnement en munitions, les alliés ne réagissent pas au rythme que Kiev souhaiterait.

L’Otan a toujours estimé que les troupes russes devaient quitter la Crimée ainsi que les quatre oblasts de Louhansk, Donetsk, Zaporijjia et Kherson qu’elles occupent depuis l’an dernier. L’organisation défend le principe de l’intégrité territoriale de l’Ukraine, du libre choix de son avenir et de l’alliance militaire à laquelle elle souhaite adhérer. L’Ukraine est partenaire de l’Otan depuis 1994 et s’est encore plus rapprochée d’elle après l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014.

guillement La principale préoccupation de l’Alliance, et des alliés de l’Otan maintenant, c’est de s’assurer que l’Ukraine l’emporte.

Toutefois, sur la question d’une adhésion rapide de l’Ukraine, les alliés sont divisés et Jens Stoltenberg a botté en touche à Kiev. “L’avenir de l’Ukraine est dans l’Otan. Tous les alliés sont d’accord sur cela”, a-t-il dit lors d’une courte conférence de presse. “En même temps, la principale préoccupation de l’Alliance, et des alliés de l’Otan maintenant, c’est de s’assurer que l’Ukraine l’emporte. C’est de s’assurer que l’Ukraine continue à être une nation démocratique, souveraine et indépendante, en Europe. Parce que c’est la seule façon d’avoir une discussion significative sur l’adhésion future de l’Ukraine”.

En juillet, le sommet de l’Otan à Vilnius

Le président Zelensky a été invité au sommet de l’Otan à Vilnius (Lituanie), les 11 et 12 juillet prochains. Il réitérera certainement sa demande. Moscou prévient : toute adhésion de l’Ukraine “constituerait une menace sérieuse pour notre pays et sa sécurité”.