FILE- Iryna Kalinina, 32, an injured pregnant woman, is carried from a maternity hospital that was damaged during a Russian airstrike in Mariupol, Ukraine, on 9 March 2022. Associated Press photographer Evgeniy Maloletka won the World Press Photo of the Year award on Thursday, April 20, 2023, for this harrowing image of emergency workers carrying a pregnant woman through the shattered grounds of a maternity hospital in the Ukrainian city of Mariupol in the chaotic aftermath of a Russian attack. (AP Photo/Evgeniy Maloletka, File) ©Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Cinq hommes semblent se hâter de l'éloigner d'un paysage de dévastation. L'un d'eux tient le bras de la femme, tandis qu'une fumée noire s'échappe encore du terrain boisé bordant le bâtiment en ruines.

"Miron", qui tirait son nom du mot "paix", est mort-né après la frappe aérienne russe presque deux semaines après le début de l'invasion de l'Ukraine. Une demi-heure plus tard, sa mère mourait à son tour.

Le cliché "capture l'absurdité et l'horreur de la guerre" et "met en lumière le meurtre des futures générations d'Ukrainiens", a déclaré le jury du plus prestigieux concours de photojournalisme. Ce même jury le considère "comme un fait historique profondément douloureux".

Evgeniy Maloletka, qui a raconté être arrivé une heure avant l'invasion de Marioupol, a été l'un des rares photographes à y documenter les événements à cette époque.

À lire aussi

"Pendant 20 jours, nous avons vécu avec des ambulanciers dans le sous-sol de l'hôpital et dans des abris avec des citoyens ordinaires, essayant de montrer la peur avec laquelle les Ukrainiens vivaient", a-t-il dit.

Symbole de la résistance ukrainienne, la cité portuaire de Marioupol a été assiégée et bombardée pendant de longues semaines par les forces russes. Elle est finalement tombée en mai 2022.

Le travail du lauréat et d'autres photographes primés sera exposé à partir du 22 avril à Amsterdam, où siège la fondation, avant d'être montré dans le monde entier.