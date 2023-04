Guerre en Ukraine: la Chine a importé un record de charbon en provenance de Russie

À lire aussi

Les importations depuis la Mongolie ont concerné 5,8 millions de tonnes. Les importations de pétrole brut russe ont aussi atteint des records. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Russie est devenue un fournisseur de plus en plus important pour la république populaire. La plus grande mine de charbon thermique russe a promis cette année de tripler cette année encore ses exportations vers la Chine, pour compenser les sanctions occidentales qui frappe le pays en guerre. L'Indonésie reste toutefois le principal fournisseur de charbon vers la Chine, comptant pour plus de la moitié des ventes du combustible à Pékin.