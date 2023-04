Un ex-agent du KGB s’adresse aux proches de Poutine : “Tuez-le ou livrez-le à La Haye”

À lire aussi

Selon l’expert en relations internationales, qui s’est exprimé au micro de Het Laatste Nieuws, le président russe est “au pied du mur” actuellement par rapport à ses plans en Ukraine. Et cela ne le rend que plus dangereux, selon Jirnov : “Quand on est au pied du mur, on devient suicidaire. Poutine est en train de se suicider, il a tué son régime et il conduit son pays droit au suicide”. Une situation qui représente donc une menace pour le peuple russe, mais aussi “une menace pour nous tous”, c’est-à-dire l’Occident, affirme l’ancien espion.

Il est persuadé que “l’Europe n’a jamais été aussi unie” et que Poutine “a fait du peuple ukrainien une nation”, c’est pourquoi il encourage le peuple russe à se soulever, ensemble, contre son chef d’État pour “devenir une nation souveraine qui décide de son propre destin”. Sergueï Jirnov, qui considère Poutine comme “la personne la plus dangereuse du monde”, a même exhorté les proches du président russe à mettre fin à son règne, de manière radicale : “Tuez-le ou livrez-le à La Haye” (où se trouve la Cour Pénale Internationale (CPI)).