"Pour éviter le scénario du pire, Vladimir Poutine va chercher à geler la guerre en Ukraine"

Il a besoin de se positionner en matière d'image par rapport à Volodymyr Zelensky, qui est très visible, engagé, à proximité du front, alors que Poutine a plutôt une image de froideur, de distance. Alors que cela n'avait pas beaucoup d'importance dans les premiers mois de la guerre, maintenant, ça en acquiert vu l'opposition qui grandit dans la société russe. Beaucoup de gens ne comprennent plus dans quelle direction va cette guerre. Poutine doit donc rassurer, se placer dans une posture d'empathie, donner des gages de son engagement et de sa proximité avec les soldats...

Dans le même temps, Evgueni Prigojine, le patron de la milice Wagner, déclare que la guerre peut désormais prendre fin...

Oui, la synchronie est intéressante. Il y a deux lectures dans cette sortie de Prigojine. Premièrement, il suit un agenda politique personnel, qui n'est pas forcément en concurrence directe avec Poutine en vue de la présidentielle de mai 2024, mais sur le plus long terme. Il travaille donc son image en se montrant proche des soldats, proche du petit peuple russe. Deuxièmement, il se présente comme le porte-voix anticipé du Kremlin qui va vouloir geler la guerre. L'offensive russe annoncée depuis cet hiver n'ayant apporté aucun résultat probant, Poutine a certainement comme objectif intermédiaire de faire une sorte de pause opérationnelle dans les hostilités, dans la perspective de l'élection présidentielle de 2024.

Pourquoi vouloir geler la guerre ?

Au moment de se représenter à la présidentielle, Poutine pourrait se satisfaire de la situation actuelle. Il va en tout cas chercher à éviter le scénario du pire, constitué de deux éléments. D'abord, une contre-offensive qui permettrait à l'Ukraine d'obtenir des gains territoriaux dans la zone d'occupation actuelle. Ensuite, devoir relancer une mobilisation pour renflouer les rangs militaires aux alentours de mai 2024. C'est pourquoi, pour le moment, ils augmentent le nombre de conscrits et cherchent à recruter des volontaires de carrière, même s'ils peinent à y arriver...

Comment qualifier la relation entre Poutine et Prigojine ?

Il y a un retour en grâce de Prigojine auprès de Poutine puisqu'il a obtenu récemment des gages du Kremlin qui lui a fourni des renforts et des munitions. Sans Wagner, la Russie ne parvient plus à mener des offensives. On le voit à Donetsk, où l'armée russe n'a pas réussi à percer la ligne de front. C'était pourtant l'objectif pour ce début du mois d'avril... Poutine réalise qu'il ne peut pas se désolidariser de Prigojine parce que lui seul est capable de ramener un semblant de victoire, comme à Bakhmout, où ils sont en train d'essayer de finaliser la prise de la ville.

Lorsque Prigojine critique les généraux russes, le fait-il avec l'assentiment de Poutine ?

Il ne soumet pas ses scripts à Poutine, mais il sait que ses mots seront attentivement écoutés au Kremlin. Prigojine n'est d'ailleurs pas du tout frontal vis-à-vis de Poutine, dont il ne remet pas en cause les décisions. Poutine permet même à Wagner de recruter des civils russes. En mettant en concurrence Wagner et sa propre armée, il met la pression sur ses généraux et s'inscrit dans sa logique de diviser pour mieux régner.

Les Russes se rapprocheraient d'une prise définitive de Bakhmout. Qu'est-ce que cela impliquerait ?

Fondamentalement, rien. Bakhmout n’existe déjà plus, c’est un amas de ruines. Cette ville a également une valeur proche de zéro dans le sens où, géographiquement, c’est une cuvette. Pourtant, les combats y font rage. Tant les Ukrainiens que les Russes ne veulent rien céder. Pourquoi ? C’est devenu stratégique, car c’est l’endroit où les deux armées se toisent, se contiennent et s’usent l'une l'autre. Les Ukrainiens fixent les troupes russes dans cette zone en attendant de pouvoir monter la contre-offensive.

Cette fameuse contre-offensive ukrainienne se fait attendre. Comment l’expliquer ?

Elle se fait attendre par rapport à nos propres attentes d'Occidentaux... On a considéré qu'à partir du moment où les premiers chars étaient livrés, les Ukrainiens commenceraient. Il ne faut pas oublier l'impact de la fuite de données américaines, qui ont quand même révélé quelques éléments potentiellement très préoccupants sur l'état des capacités ukrainiennes et sur le moral des troupes. Il ne faut pas non plus négliger le temps nécessaire à la constitution de brigades. Les Ukrainiens n'enverront leurs hommes à l'offensive que quand ils seront certains qu'ils sont prêts en termes d'effectifs, de matériel, de logistique et que la météo le permettra.

Quelles zones les Ukrainiens vont-ils cibler ?

Ils sont en train de monter en puissance sur la ligne de Donetsk, où ils font des tentatives pour évaluer les points de faiblesse russes et voir où ils pourraient avancer. Mais ils sont là dans l'intoxication stratégique car ce n'est certainement pas l'endroit privilégié par les Ukrainiens pour une poussée. L'intérêt stratégique le plus fondamental consiste à casser la Pryazovia : toute cette zone entre Melitopol et Marioupol. Et ils semblent passer à la vitesse supérieure. C'est d’ailleurs là que les Russes les attendent et fortifient. Mais les Ukrainiens vont certainement jouer sur deux tableaux, en ciblant aussi Lougansk. Ils ont une quasi obligation de tenter de percer simultanément en plusieurs endroits, sinon ce sera très compliqué face aux défenses russes.

Carte d'Ukraine positions militaires à la date du 20 avril 2023 Source : ISW.org ©IPM Graphics

Les Occidentaux devront-ils soutenir les Ukrainiens s’ils sont en capacité de reprendre la Crimée ? Désavouée, la Russie pourrait déclencher des armes nucléaires...

La Crimée est un grand point de discussion et même de malaise chez les Occidentaux. Du côté ukrainien, on affirme vouloir reprendre tout le territoire dans ses frontières de 1991, avec la Crimée. Zelensky a d’ailleurs sorti une feuille de route en 12 points sur la reconquête de la Crimée, mais sans donner des éléments concrets sur la manière de s’y prendre. On est davantage dans du symbole et dans un positionnement maximaliste, en prélude à une éventuelle négociation avec les Russes. Sur l’usage du nucléaire, les analystes, même au Pentagone, ont des communications contradictoires. Certains affirment que la perte de la Crimée serait la ligne rouge inacceptable pour Poutine et un prétexte suffisant pour déclencher le feu nucléaire. Pour ma part, je pense qu’on est toujours dans une logique de dissuasion. Je rappelle d’ailleurs que la Crimée a déjà été frappée à de multiples reprises depuis l’été et qu’il n’y a pas eu de représailles russes majeures. Mais soyons pragmatiques : avant que l’Ukraine ne parvienne à reprendre la Crimée, beaucoup d’eau aura coulé sous les ponts.

Le ministre chinois de la Défense a affiché sa "détermination" à renforcer la coopération avec l'armée russe. Est-ce inquiétant ?

Oui, c'est inquiétant. La mise sous dépendance économique de la Russie par la Chine va façonner notre monde pendant de nombreuses années, voire décennies. Et le renforcement de la coopération militaire est très significatif car il donne les coudées davantage franches à la Russie. Pour l'instant, la Chine ne livre pas de pièces d'artillerie, pas d'équipements lourds, mais ces rapprochements jettent les bases d'un soutien plus large... Des grandes manœuvres entre les deux pays ont d'ailleurs eu lieu en extrême-orient russe, dans le Pacifique. Cela montre que la Russie est prête à fournir un appui ferme aux Chinois dans la perspective où ils voudraient, même si cela reste hypothétique aujourd'hui, lancer une opération contre Taïwan.

Les ministres des Affaires étrangères du G7 ont déclaré mardi que les pays qui fourniraient une assistance à la Russie en payeraient "le prix fort". S’agit-il de menaces réelles ou d’un simple effet d'annonce?

C'est une mise en garde directe par rapport à la Chine. Le porte-parole de la diplomatie chinoise a d’ailleurs eu des mots très durs par rapport à cette sortie du G7, en disant que la Chine avait été salie. Mais attention, s’il y a une stratégie de mise sous tension par rapport à Pékin, les Russes produisent exactement le même discours par rapport aux soutiens non-occidentaux de l’Ukraine. Ainsi, le ministre russe des Affaires étrangères Lavrov a multiplié les communications sur la Corée du Sud, qui contribue de manière importante à renforcer les capacités de certains pays de l’Otan. Selon moi, cette mise en garde réciproque est toutefois un bon signe, car cela montre que, des deux côtés, il y a une volonté d’éviter une mondialisation du conflit.

Vladimir Poutine ©Copyright 2023 Sputnik

Aucun défilé militaire marquant le 1er mai (fête du travail) ou le 9 mai (victoire sur l'Allemagne nazie) n'aura lieu à Moscou en raison, officiellement, d'un risque terroriste "élevé". Est-ce plutôt pour éviter de montrer l'ampleur des pertes en Ukraine ?

Les deux niveaux de lecture sont valides. L’État russe essaie de consolider dans l’opinion l’idée que le pays est menacé, non seulement dans les territoires du Donbass, mais également au cœur même de la Fédération. C’est la raison pour laquelle on a vu s’installer des batteries antimissiles sur les toits de bâtiments officiels à Moscou, afin de rapprocher la guerre qui est finalement très loin des Moscovites. A côté de cette propagande à usage interne, il est évident qu’à cause de la guerre, il devient compliqué pour les autorités russes d’avoir des moyens militaires suffisants pour tenir un défilé à la hauteur de ceux des années précédentes. J’ajouterais que derrière cette annulation de défilé peut aussi se cacher une peur, celle de la contestation. On voit qu'il y a une volonté de verrouiller tous les interstices possibles d'expression du mécontentement par rapport aux pertes.

Y a-t-il des éléments qui filtrent sur l’état d’esprit de Vladimir Poutine ?

Une chose est évidente, c’est l’isolement décisionnel de Poutine. Il y a un décalage entre la réalité du terrain et la vision qu’en a le président russe. On peut donc dire que les canaux de communication entre Poutine et ceux qui lui fournissent les informations ne sont pas les plus efficients possibles. C’est aussi une des raisons pour lesquelles le président s’est déplacé sur la ligne de front, afin de voir lui-même les choses. Il doit y avoir une forme d’exaspération par rapport à ce que ses généraux lui rapportent. Après, bien malin qui peut dire qui sont les gens qui sont écoutés par le chef d’État. Il apparaît toutefois certain que le chef de Wagner en fait partie.

Je pense en outre que Vladimir Poutine reste droit dans ses bottes. Il reste convaincu dans son idée qu’il faut continuer "l’opération militaire spéciale" et que, petit à petit, ça finira par fonctionner. Il est également conscient qu’il n’y pas de véritable consensus par rapport à la conduite de la guerre dans l’élite russe et qu’il y a une ligne à ne pas dépasser au niveau de la mobilisation, sous peine de réaction de la société russe. Rien ne sert donc de passer trop vite à une étape supérieure dans le conflit.

Question bonus, laissée par un internaute de La Libre sur notre page Facebook

L'augmentation des activités de bombardement de l'aviation russe, qui jusqu'alors avait évité de trop se frotter aux S-300 et Buks ukrainiens hérités de l'URSS, confirme-t-elle que les stocks de missiles sol-air ukrainiens sont presque épuisés ?

C’est peut-être allé loin d’affirmer que les stocks sont presque épuisés, mais je pense en effet que les Russes ont compris que les défenses antiaériennes ukrainiennes étaient en train de faiblir. Ce constat a pu être dressé de deux manières : d’une part, par l’expérience sur le terrain ; d’autre part, grâce aux informations issues des fuites des documents secrets américains. Ces fuites ne sont pas que des bêtises ni des mensonges. Les Russes ont bien compris que certaines informations sont dignes d’attention et, dès lors, ils testent certaines choses sur le front de la guerre. Jusqu’à présent, la Russie a tout misé sur l’artillerie avec une couverture aérienne très limitée, et cela n’a pas vraiment fonctionné. La stratégie d’augmenter les capacités de frappes et de couverture aériennes pourrait donc constituer un enjeu important, d’autant plus que les Russes ont plusieurs longueurs d’avance à ce niveau. Raison d’ailleurs pour laquelle Kiev continue d’insister sur la fourniture d’avions.