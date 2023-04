Les chars ont été embarqués sur un navire dans le port de Santander, dans le nord de l'Espagne. Ils n'étaient plus utilisés et stockés depuis 2012 dans un hangar de Saragosse. Les appareils ont donc dû être remis à neuf et testés. Cinquante-cinq Ukrainiens ont par ailleurs été formés à leur fonctionnement en Espagne durant les dernières semaines.

Quatre chars seront encore livrés prochainement.

Le départ du convoi ibérique intervient au lendemain de l'annonce des Etats-Unis d'une future livraison de chars Abrams à l'Allemagne pour la formation des soldats ukrainiens.