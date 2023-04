Guerre en Ukraine : "Nous sommes les seuls à pouvoir aller à Marioupol”

Stephan Sakalian, comment est la ligne de front actuellement ?

Elle a pas mal bougé et c’est l’un des défis que nous rencontrons. La contre-offensive ukrainienne de septembre 2022 a pas mal déplacé la ligne de front dans la région de Kharkiv, Izioum, Lyman. Et puis en octobre, la contre-offensive s’est concentrée dans la région de Kherson. Chaque fois que cette ligne de front bouge, il y a de nouveaux territoires à couvrir, des besoins à identifier, des gens à aider. Mais on a aussi des endroits où la ligne de front est beaucoup plus statique comme à Bakhmout et à Soledar où les troupes russes et ukrainiennes se battent bloc par bloc. Là nous avons des populations qui soit n’ont pas voulu, soit n’ont pas pu sortir de ces zones de combat et qui restent dans des conditions terribles.

À lire aussi

Que faites-vous pour les aider ?

Il y a deux cas de figure. Dans des endroits trop proches des combats ou comme Kherson, où les bombardements parfois atteignent des zones habitées, les autorités d’Ukraine encouragent la population à se déplacer dans des endroits plus sûrs, le CICR aide les gens un peu plus loin de la ligne de front. Nous fournissons de l’alimentation, des biens de première nécessité, du cash pour subvenir à leurs besoins. Par contre, il y a des gens, souvent âgés, très pauvres ou à mobilité réduite, là le CICR essaie de s’approcher au maximum de la zone de combats. Un exemple : le CICR n’a pas été autorisé à aller à Bakhmout depuis plusieurs semaines mais, par contre, nous avons pu nous approcher à 8 km, dans la localité de Chasiv Yar, où on aide des gens à rafistoler leurs maisons pour qu’ils aient un logis. On a dû leur apporter de l’eau, des médicaments, des kits d’hygiène. On a également aidé des personnes finalement décidées à quitter Bakhmout et à devenir ce qu’on appelle des personnes déplacées.

A Chasiv Yar, près de Bakhmout, le CICR et d'autres organisations humanitaires distribuent de l'eau aux résidents et aux personnes déplacées. ©AFP or licensors

Combien de personnes déplacées y a-t-il en Ukraine ?

Entre cinq et six millions de personnes seraient déplacées à l’intérieur du pays. Ils s’ajoutent aux huit millions de réfugiés qui ont quitté temporairement l’Ukraine pour aller dans des pays voisins, comme la Pologne, l’Allemagne et d’autres. Ces derniers sont à 90 % des femmes et des enfants.

Il n’y a pas de grands camps de personnes déplacées en Ukraine ?

Pas comme on l’entend habituellement, à ciel ouvert. Le premier réflexe des gens c’est d’aller en famille, de vivre auprès de leurs proches. Mais les Ukrainiens ont réquisitionné des écoles, des bâtiments officiels, où sont réfugiés des gens qui n’ont pas pu trouver d’autres solutions.

Sont-ils autorisés à sortir du pays ?

Ils sont libres d’aller et venir, à l’exception des hommes qui, avec la loi martiale, n’ont plus l’autorisation de quitter le pays, étant mobilisables à tout moment. La plupart des gens souhaitent rester le plus proche possible de leur lieu d’origine. Même s’ils quittent une zone de combats, leur réflexe, c’est d’aller dans une ville proche de la maison familiale. Beaucoup se sont repliés sur des villes comme Dnipro, Poltava, Odessa. Ils gardent un espoir de pouvoir revenir chez eux, surtout dans les territoires qui ont été conquis par les Russes récemment. Dans le Donbass, qui connaît la guerre depuis 2014, le déplacement des populations s’est fait de façon plus permanente, avec souvent une décision de ne pas revenir.

À lire aussi

Des chiffres sur l’aide globale que vous avez apportée à l’Ukraine ?

Nous avons apporté de l’eau à 10,6 millions de personnes. Nous avons restauré le chauffage pour 1,4 million de personnes pendant l’hiver. On a aidé 55 000 familles à réparer leurs maisons. Nous soutenons 170 hôpitaux et centres médicaux. Notre force c’est que nous sommes la seule organisation de taille qui travaille des deux côtés de la ligne de front. Les organisations qui travaillaient dans le Donbass et dans d’autres zones contrôlées par les Russes sont de moins en moins présentes. Nous avons 25 employés internationaux et 180 employés locaux basés à Donetsk et à Louhansk. Nous sommes les seuls à pouvoir aller à Marioupol. Un bémol : nous ne sommes pas autorisés à aller dans les régions de Zaporijjia et de Kherson.

Un problème majeur est celui des mines et des engins non-exposés. Près de 30 % de la région de Kharkiv selon le CICR serait contaminée par eux…

Ce conflit a généré une contamination terrible de nombreuses zones de combats. Cela peut coûter la vie à beaucoup de gens, notamment dans ces phases de retour, soit sur les routes, soit dans les champs, parfois même dans des lieux en zone urbaine qui ont été piégés. Nous avons de gros programmes de sensibilisation aux risques posés par les mines et les armes. La Croix-Rouge ukrainienne a un réseau de volontaires dans le pays pour dire ce qu’il faut faire, et ne pas faire, face à un engin de ce type. Nous travaillons aussi avec des opérateurs du gouvernement ukrainien, qui travaillent dans des centrales électriques ou des barrages et restaurent les services publics : ils sont parfois les premiers à revenir dans des zones de guerre.

Déjà des démineurs s'affairent dans les régions qui ont été libérées par les forces ukrainiennes. Ici un employé de l'ONG HALO dans la région de Mykolaiv, le 9 avril dernier. ©AFP or licensors

Vous avez même aidé à la reconstruction d’une maison de correction à Kharkiv après un bombardement…

De fait, nous soutenons le Ministère de la Justice et tous les lieux de détention ukrainiens, y compris par une aide matérielle, pour que les conditions d’incarcération soient meilleures – que ce soit des colonies pénitentiaires, des camps d’internement où on met des prisonniers de guerre, ou des lieux de détention temporaires.

Sait-on combien il y a de prisonniers de guerre ukrainiens en Russie, et inversement ?

Il y a une certaine retenue des belligérants sur les chiffres. Ce qui est certain, c’est que le CICR, via les conventions de Genève, a un mandat qui lui donne accès à ces prisonniers de guerre. Notre présidente est allée à Moscou en janvier pour rencontrer des autorités des ministères des Affaires étrangères et de la Défense et faire en sorte que l’accès du CICR aux prisonniers aux mains des Russes s’améliore. Lorsque ces visites peuvent avoir lieu, elles sont très similaires des deux côtés : visiter le lieu de détention, regarder les conditions, rencontrer les détenus un par un, sans témoin. Ces visites permettent de voir l’état de santé des prisonniers de guerre, de les enregistrer, donc de leur donner une existence, et surtout, de donner des nouvelles aux familles.

Négociés entre les deux parties, des échanges de prisonniers de guerre ont lieu. On voit ici une colonne de prisonniers ukrainiens libérés le 16 avril dernier dans un lieu inconnu en Ukraine.

Vous êtes aussi actifs dans l’échange de dépouilles de soldats ?

Beaucoup, malheureusement. Là aussi, c’est une opération qui est en ligne avec les conventions de Genève car les corps doivent être restitués, identifiés et donnés aux familles pour être enterrés dans la dignité. Le CICR fait un gros travail médico-légal pour aider les autorités à identifier les corps et de les transporter en dignité avec des body bags et des camions réfrigérés. Nous faisons aussi le rapatriement des soldats grièvement blessés. Il y a trois semaines, j’étais encore à la frontière russo-ukrainienne, avec les autorités militaires des deux pays. Certains soldats russes blessés étaient restitués à la Russie. Et une dizaine de jours plus tard, une opération pour restituer des soldats ukrainiens grièvement blessés a eu lieu.

Les Russes ont donc tenu parole ?

Oui. Les restitutions de soldats grièvement blessés et de dépouilles mortelles se font inconditionnellement, là où les échanges de prisonniers sont parfois de nature plus transactionnelle. Le CICR ne participe pas à ces échanges, mais a montré sa disponibilité.