Guerre en Ukraine : le patron de Wagner menace de "supprimer tout le monde sur le champ de bataille"

Cependant, il est difficile de savoir si le leader du groupe paramilitaire russe mettra ses menaces à exécution, alors que Wagner a encore libéré des prisonniers ukrainiens lors de la fête de Pâques orthodoxe il y a quelques jours. Les combattants de Wagner sont notamment en première ligne dans les affrontements pour la ville de Bakhmout dans l'est de l'Ukraine. La ville est devenue, du fait de la longueur de la bataille et des lourdes pertes subies par les deux camps, le symbole de la lutte entre Russes et Ukrainiens pour le contrôle de la région industrielle du Donbass.

