La solidarité européenne envers l'Ukraine présente des lézardes

La solidarité européenne envers l’Ukraine a pris un coup de froid. Les ambassadeurs des Vingt-sept doivent se prononcer ce vendredi matin sur la prolongation, pour un an, de la mesure temporaire de levée des quotas et des tarifs pour les produits ukrainiens entrant dans l’Union européenne. Mais cinq pays d’Europe centrale et orientale– la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie, la Bulgarie et la Roumanie – refusent de donner leur accord. En cause : encore et toujours la question des perturbations que crée la surabondance de céréales et de produits alimentaires ukrainiens qui inondent leur marché national. Pour contourner le blocus russe qui empêche l’Ukraine d’exporter via la mer Noire, l’Union a mis en place des corridors qui les acheminent jusque dans les États membres proches, d’où ils devraient être réexportés. Or, les pays de transit sont devenus des produits de destination.