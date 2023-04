Guerre en Ukraine: des frappes nocturnes sur plusieurs villes ukrainiennes font au moins deux morts à Dnipro

À lire aussi

A Ouman, ville de quelque 80.000 habitants dans le centre du pays, une vidéo diffusée par les médias ukrainiens montre un immeuble d'habitation éventré avec de nombreux gravas au sol. "Un missile ennemi a touché un immeuble résidentiel. Les informations sur les victimes sont en cours de clarification", a indiqué sur Telegram Zoya Vovk, porte-parole de la police régionale.

Si la Russie a régulièrement bombardé les villes et infrastructures ukrainiennes l'hiver dernier, les frappes massives étaient devenues plus rares ces derniers mois. L'essentiel des combats se déroule aujourd'hui dans l'Est pour le contrôle de la région industrielle du Donbass, et notamment dans la ville de Bakhmout, presque entièrement détruite.