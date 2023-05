Pourquoi la mer du nord intéresse autant la Russie

Au mois d’avril, quatre grands médias scandinaves ont publié “La guerre de l’ombre”, une enquête saisissante qui fait état des méthodes d’espionnage employées par de nombreux bateaux russes civils et militaires dans la mer du Nord. Leur but présumé : récupérer des informations stratégiques à propos d’infrastructures sensibles, comme les parcs éoliens et les câbles sous-marins. En connaître chaque détail, c’est s’assurer un énorme pouvoir de disruption, et en cas de sabotage, être capable de priver des régions entières d’un accès à l’électricité ou à interne.