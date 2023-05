"C'est très dangereux. Nous demandons instamment de ne pas s'engager sur cette mauvaise voie": la Chine menace la Commission européenne

La proposition de la Commission vise 541 sociétés dont 526 russes, et comprend pour la première fois huit compagnies chinoises et de Hong Kong accusées de réexporter des biens sensibles vers la Russie.

Cette annonce n'a donc évidemment pas plu du côté de Pékin. Un porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères a immédiatement déclaré lundi que "la confiance mutuelle et la coopération entre l'UE et la Chine" risquaient d'être gravement compromises si ces informations étaient avérées. "La division et la confrontation au niveau mondial ne feront qu'augmenter", a averti Wang Wenbin.

"C'est très dangereux. Nous demandons instamment à l'UE de ne pas s'engager sur cette mauvaise voie. Dans le cas contraire, la Chine prendra des mesures fermes pour sauvegarder ses intérêts légitimes et légaux", a-t-il encore exprimé.