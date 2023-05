Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron s’exprime sur le décès du journaliste de l’AFP

Sa “mort tragique”, “alors qu’il couvrait la guerre en Ukraine, nous rappelle le courage de tous les journalistes qui s’engagent pour nous informer au péril de leur vie”, a aussi réagi la Première ministre française Elisabeth Borne.

Le bombardement a eu lieu dans l’après-midi dans les environs de Tchassiv Iar, localité ukrainienne à proximité de Bakhmout, qui est visée quotidiennement par les forces russes.

Arman Soldin, 32 ans, de nationalité française et bosnien d’origine, était en compagnie de quatre collègues qui sont tous indemnes. Ils étaient avec des militaires ukrainiens lorsqu’ils ont été pris sous la salve de roquettes.

À l’Assemblée nationale, les députés de tous les groupes se sont levés mardi soir pour applaudir en hommage au journaliste.

La classe politique, de tous bords, a fait part de son émotion.

”On lit leurs mots, on voit leurs images, on entend leurs voix. Derrière chaque article et chaque reportage, il y a des femmes et des hommes qui risquent leur vie pour nous informer. Arman Soldin était un des leurs”, a dit sur Twitter le député européen Stéphane Séjourné, secrétaire général du parti présidentiel Renaissance.

La maire socialiste de Paris Anne Hidalgo s’est dite “très émue par cette terrible nouvelle” et a exprimé “une pensée pour tous les journalistes qui oeuvrent sur tous les fronts pour nous informer partout dans le monde”.

”Tout mon soutien aux journalistes des pays en guerre qui nous informent partout dans le monde, parfois au péril de leurs vies”, a aussi tweeté la cheffe de file des députés La France insoumise, Mathilde Panot.

”Immense émotion en apprenant ce soir le décès d’un journaliste français, Arman Soldin, mort dans l’exercice de son métier, en Ukraine”, a également réagi la patronne des députés du Rassemblement national Marine Le Pen.