Poutine dans son discours du 9 mai: “Une véritable guerre a été déclenchée contre notre patrie”

Le discours de Vladimir Poutine lui-même n’avait rien de neuf ni de très saillant. “Aujourd’hui, la civilisation est de nouveau à un tournant décisif. De nouveau, une véritable guerre a été déclenchée contre notre patrie”, a-t-il déclaré depuis la tribune de la place Rouge, en présence des chefs d’État et de gouvernement de sept pays de la Communauté des États indépendants (Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, Ouzbékistan, Turkménistan). Le Président russe s’est posé en victime “des ennemis de la Russie” déterminés à “la démembrer” et “la détruire”, pour justifier sa guerre d’invasion ratée.

S’il a affirmé que les Russes viendraient “à bout de tout cela”, comme il l’avait fait il y a un an en cette même occasion, il n’a rien dévoilé de la stratégie qui lui permettrait de tenir cette promesse. Il est vrai que, sur le terrain, les troupes russes s’enlisent, jusqu’à avoir perdu 25 km² le mois dernier, selon War Mapper. Aussi “il n’y a rien de plus important maintenant que votre travail de combat. La sécurité du pays repose sur vous, l’avenir de notre État et de notre peuple dépend de vous”, a-t-il lancé à l’adresse des soldats engagés sur le front ukrainien, pendant que, dans le même temps, le patron des milices Wagner, Evguéni Progojine, incendiait à nouveau l’état-major russe…