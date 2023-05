Poutine s'en prend à l'Occident pendant les célébrations du 9 mai: "Une guerre a été lancée contre notre patrie"

Sous ses yeux se trouvaient notamment les chefs d’État et de gouvernement du Belarus, du Kazakhstan, du Tadjikistan, du Turkménistan, du Kirghizistan, de l’Ouzbékistan et de l’Arménie.

Face au peuple, le président a russe a critiqué l’occident : “Ils ont oublié qui a vaincu les nazis”, a-t-il déclaré. “Nous voyons comment, pendant ce temps, ils détruisent les monuments à la mémoire des soldats soviétiques et font du nazisme un culte. Ils veulent détruire notre pays. Le peuple ukrainien est devenu l’otage des ambitions occidentales”. Le président russe a également appelé son peuple à “la victoire” : “La civilisation est de nouveau à un tournant. Une guerre a été lancée contre notre patrie [...] Leur but est de parvenir à l'effondrement et à la destruction de notre pays”.

Vladimir Poutine a ensuite réaffirmé son soutien envers ses troupes présentes sur le front ukrainien : “Nous voulons un avenir pacifique et sommes fiers des participants à l’opération militaire spéciale en Ukraine. Notre État et l’avenir de notre peuple dépendent de vous. Tout le pays vous soutient, nous prions pour vous. Rien n’est plus fort que l’amour de notre patrie”.