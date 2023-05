Le pillage des collections à Kherson mis en lumière par les musées belges

Les deux auteurs ont tourné dans la ville de Kherson peu de temps après sa libération ainsi que dans le musée, situé à deux kilomètres du territoire occupé et à six kilomètres des positions des troupes russes. Ce musée régional abritait l'une des plus anciennes collections d'antiquités du sud de l'Ukraine, composée de plus de 173.000 objets couvrant 7.000 ans d'histoire. Mais il a été pillé par les forces russes deux semaines avant la libération de la ville, explique ICOM Belgique.

La vidéo, qui sera présentée dans les collections permanentes des musées belges participants, montre les socles et vitrines vides du musée de Kherson en indiquant ce qu'ils contenaient, notamment de l'or, des objets de la Grèce antique ou des documents historiques.

"Cette œuvre est une puissante déclaration d'amour envers le patrimoine culturel absent et d'espoir en ces temps de perte", décrit le Conseil international des musées. "Elle montre une fois de plus que cette guerre ne fait pas que tuer des gens et détruire des villes, elle affecte aussi le tissu culturel d'un pays."