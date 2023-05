Guerre en Ukraine : Moscou signale de nouvelles attaques à Bakhmout après les critiques du patron de Wagner

Le pillage des collections à Kherson mis en lumière par les musées belges

Plusieurs musées belges s'associent afin de documenter le pillage de collections muséales en Ukraine à partir du 18 mai, date de la journée internationale des musées, annonce jeudi ICOM Belgique, le Conseil international des musées. Ils présenteront "Explosions Near the Museum", une œuvre vidéographique des artistes ukrainiens Yarema Malashchuk et Roman Khimei.