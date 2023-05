Guerre en Ukraine : une femme condamnée à la prison pour avoir laissé une note sur la tombe des parents de Poutine

Irina Tsybaneva, dans un climat de dissidence avec le Kremlin, était en colère. C’est pourquoi, la veille de l’anniversaire du président russe, elle s’est rendue sur la tombe de ses parents. Son but ? Exprimer le sentiment d’injustice qui l’animait à l’aide d’une note, déposée sur la sépulture des parents de Vladimir Poutine.

On peut y lire ces mots : “Parents d’un maniaque, prenez vos affaires en main : “Parents d’un maniaque, emmenez-le chez vous. Il cause tant de douleur et de problèmes. Le monde entier prie pour sa mort. Mort à Poutine. Vous avez élevé un monstre et un tueur.”

Devant le tribunal, sa défense était claire : elle s’oppose à la guerre de la Russie contre l’Ukraine. Mais les procureurs n’ont pas accepté ses motivations, et la retraitée, qui avait d’abord été assignée à résidence ainsi qu’interdite d’accès à Internet et de visite au cimetière de Serafimovskoe à Saint-Pétersbourg, a été condamnée à trois ans d’emprisonnement avec sursis, une peine qu’Irina Tsybaneva a décidé d’accepter.