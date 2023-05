Liz Truss à propos de la guerre en Ukraine : ""Je pense qu'il y a beaucoup de vœux pieux"

À lire aussi

En marge du sommet de Copenhague sur la démocratie qui s'est tenu lundi dans la capitale danoise, Liz Truss s'est entretenu avec le média britannique Newsweek. Cette dernière a premièrement mis en garde contre la tentation des occidentaux à accorder trop d'importance aux informations largement répandues sur les luttes intestines au sein du Kremlin et les griefs de l'élite russe liés à l'invasion désastreuse de l'Ukraine.

"Je pense qu'il y a beaucoup de vœux pieux", a déclaré Liz Truss. "Bien sûr, nous pensons tous que c'est un régime épouvantable, mais je ne miserais pas sur quoi que ce soit à cet égard (Ndlr : un effondrement du régime de Poutine).

"À plus long terme, bien sûr, j'aimerais que la Russie prenne la bonne direction et devienne un pays plus libre et plus démocratique", a-t-elle déclaré à Newsweek. "Je pense qu'il s'agit d'un projet à très long terme."

À lire aussi

"Je crois que le peuple ukrainien n'abandonnera jamais", a-t-elle ajouté. "Je pense que la résistance à l'invasion russe est si forte que je ne crois pas qu'il soit possible pour la Russie d'avoir un quelconque succès à long terme en Ukraine. Je pense que la question est de savoir comment éviter le plus de souffrance humaine possible en mettant fin à cette guerre le plus rapidement possible. Je pense que c'est la question à se poser."