D’où vient le soutien militaire de l’Union européenne à l’armée ukrainienne ?

En réaction à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’Union européenne s’est positionnée de manière claire dans le conflit et tente d’apporter son soutien à l’Ukraine : “L’UE se tient fermement aux côtés de l’Ukraine et de sa population et continuera de soutenir vigoureusement l’économie, la société et les forces armées ukrainiennes, ainsi que la reconstruction future”. L’Union européenne et les États membres ont fourni conjointement un total de 72 milliards d’euros à l’Ukraine. Le soutien militaire représente un peu plus d’un cinquième de ce budget, avec 15,3 milliards d’euros.