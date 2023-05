L’Otan prépare les plans militaires les plus élaborés depuis la Guerre froide : “Un conflit peut survenir à tout moment”

À lire aussi

Au cours de cette réunion, les dirigeants des pays membres de l’alliance recevront des documents de plusieurs centaines de pages détaillant les plans militaires secrets en cas d’attaque, de la Russie par exemple. Ces fichiers confidentiels indiqueront notamment quelles troupes défendront quelles régions, comme lors de la Guerre froide. “Les Alliés sauront exactement quelles sont les forces et les capacités nécessaires, y compris où, quoi et comment se déployer”, a expliqué le chef de l’Otan, Jens Stoltenberg.

Ce n’est pas pour autant que l’Otan compte déployer encore plus de troupes à l’est, car la Russie pourrait prendre cela comme une menace, selon Ian Hope, historien au SHAPE de l’Otan. “Si les Russes massent des troupes à la frontière, cela nous rendra nerveux, et si nous massons des troupes à la frontière, cela les rendra nerveux”, a-t-il résumé auprès de Reuters. D’autant plus qu’il est beaucoup plus simple maintenant de suivre l’évolution de ce qu’il se passe sur un champ de bataille, a ajouté Ian Hope : “Avec tous les satellites, avec tous les renseignements, nous sommes en mesure de voir une crise qui mûrit”.