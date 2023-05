Le sommet de trois jours a commencé vendredi et une séance spéciale devrait être consacrée à l'Ukraine dimanche, selon des sources bien informées, citées par le Financial Times et l'agence Bloomberg.

Le G7 réunit les Etats-Unis, l'Allemagne, la France, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni et le Canada. Mais les leaders de ces pays ont aussi invité d'autres pays comme l'Inde, le Brésil, l'Indonésie, la Corée du Sud, l'Australie et le Vietnam. La démarche est perçue comme une tentative d'aligner ces pays sur une position commune dans des dossiers sensibles, comme l'invasion de l'Ukraine par la Russie.