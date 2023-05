Guerre en Ukraine, économie et énergies propres : le G7 dévoile les mesures prises lors du sommet

Les membres du G7 se sont accordés sur des mesures concrètes sur différents points, notamment par rapport à l’Ukraine. Le Groupe des Sept s’engage à : “soutenir l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra face à la guerre d’agression illégale de la Russie”, mais aussi à “renforcer les efforts de désarmement et de non-prolifération”.

Le groupe de dirigeants a aussi affirmé travailler sur les aspects écologiques, notamment par les énergies en proposant de : “conduire la transition vers les économies d’avenir basées sur les énergies propres grâce à la coopération au sein du G7 et au-delà”.

Point de vue économique, les dirigeants s’engagent à : “coordonner notre approche de la résilience et de la sécurité économiques, qui repose sur la diversification et l’approfondissement des partenariats et sur la réduction des risques, et non sur le découplage”.