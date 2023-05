Guerre en Ukraine : sous le nom de code “Shtorm”, la Russie mettrait sur pied une nouvelle unité d’élite aérienne

À lire aussi

”Le mélange des types d’aéronefs suggère que la mission principale du groupe sera d’attaquer au sol”, indique le rapport, et non de combattre d’autres appareils dans les airs.

Toujours d’après les mêmes services de renseignement, le ministère russe de la Défense n’aurait pas lésiné sur les moyens pour constituer cette nouvelle unité d’élite et attirer les meilleurs pilotes possible. Les autorités promettent apparemment un gros cachet à ceux qui souhaiteraient rejoindre le projet “Shtorm” et ont ouvert le recrutement aux pilotes retraités.

”La création de ce groupe montre que la Russie estime que les escadrons de ses forces aériennes régulières n’ont pas été à la hauteur de leur mission principale, qui est de mener des frappes aériennes sur les lignes ukrainiennes”, en concluent les renseignements britanniques.