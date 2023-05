Guerre en Ukraine: la Russie affirme avoir éliminé les combattants infiltrés depuis l'Ukraine

"Lors de l'opération antiterroriste, à l'aide de frappes de l'aviation et de l'artillerie et l'action des unités de défense des frontières du district militaire de l'Ouest, les formations nationalistes (ukrainiennes) ont été bloquées et écrasées", a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué. "Le reste des nationalistes ont été repoussés sur le territoire de l'Ukraine, où les frappes (...) se sont poursuivies jusqu'à leur élimination totale", a encore dit le ministère, affirmant avoir tué "plus de 70 terroristes ukrainiens".