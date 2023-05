À lire aussi

Le chef de l'Etat "a visité des positions de première ligne dans la zone de défense Vougledar-Mariïnka" où des combats avec l'armée russe sont en cours depuis des mois, a indiqué la présidence dans un communiqué, publiant des photos de M. Zelensky avec des militaires.

Sur ces images, on peut notamment voir le président en tenue militaire avec de responsables civils et de l'armée, serrant la main aux soldats.

M. Zelensky a rencontré des marines ukrainiens à l'occasion de la Journée de ces troupes marquée mardi en Ukraine et remis des décorations d'Etat aux militaires tout en annonçant la création de plusieurs nouvelles brigades de ces unités.

"Tous les jours sur le champ de bataille, les marines prouvent qu'elles sont une force puissante qui détruit l'ennemi, libère des terres ukrainiennes et exécute les tâches les plus difficiles dans les conditions les plus difficiles. Et nous avons besoin de davantage de forces de ce genre", a-t-il déclaré, cité dans le communiqué.