Les renseignements ukrainiens dévoilent leurs plans: “Nous essayons de tuer Poutine, c’est une priorité absolue”

Si cette information démentie ou confirmée ni par les Russes, ni les Ukrainiens, était à prendre avec des pincettes, on peut bel et bien affirmer, un mois plus tard, que l’objectif des Ukrainiens est de tuer Vladimir Poutine.

C’est ce qu’a reconnu Vadym Skibitsky, le directeur adjoint du service de renseignement militaire ukrainien dans une interview au journal allemand Welt. Il décrit l’assassinat du président russe comme “une priorité absolue. Il est en tête de notre liste”. “Poutine remarque que nous nous rapprochons de lui, mais il a aussi peur d’être tué par les siens”, confie-t-il encore.

Et ce n’est pas tout puisque les renseignements militaires ukrainiens veulent aussi s’en prendre au commandant des forces armées russes, à savoir le chef de l’armée Wagner, Evgueni Prigojine. “Nous essayons de le tuer. Notre priorité est l’élimination du commandant qui ordonne à ses hommes d’attaquer”, a reconnu Vadym Skibitsky.

Dans l’interview, le directeur adjoint du service de renseignement militaire a également confié que des propagandistes, oligarques ou civils russes pourraient également être des cibles ukrainiennes : “Nous sommes en guerre et ce sont nos ennemis. Si un personnage important produit et finance des armes, alors son élimination sauverait la vie de nombreux civils”, a-t-il déclaré.