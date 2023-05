Il visait, notamment, le déploiement de chars de combats, de véhicules d'infanterie, d'artillerie lourde ainsi que d'avions et d'hélicoptères de combat.

Moscou, tout comme 33 autres États composant l'Otan et le pacte de Varsovie, avait signé l'accord en 1990 avant de suspendre sa participation en 2007 en raison de l'expansion de l'Otan dans les pays de l'Est. Depuis 2015 et l'annexion de la péninsule de Crimée, Moscou ne prenait plus part aux réunions du groupe consultatif lié au traité.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 a définitivement écarté toute possibilité de retour de la Russie dans le traité, Moscou ayant demandé à son industrie de la Défense d'augmenter sa production.

"En se retirant du Traité CFE, la Russie enlève de son agenda un document qui ne reflète plus la réalité, mais elle ne met pas fin au dialogue concernant le contrôle des armes conventionnelles", a déclaré un membre du conseil de la Fédération, la chambre haute du parlement russe.