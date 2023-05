La guerre fait irruption dans le quotidien des Moscovites: un des drones est tombé ”à 10 minutes de la résidence de Vladimir Poutine”

Après l’attaque de drones contre le Kremlin, le 3 mai dernier, Moscou, à près de 500 km de la frontière ukrainienne, se rapproche psychologiquement du front. “Le régime de Kiev a choisi (...) de terrifier la Russie, d’intimider les citoyens russes”, a osé le président russe.

”À 10 minutes de la résidence de Vladimir Poutine”

Le journaliste et politicien Alexandre Khinshtein a publié la liste des lieux où seraient tombés les drones dans la banlieue de Moscou. “Si les informations du député Khinshtein sont exactes, l’un des drones a été abattu au-dessus du village de Razdory, près de Moscou. Il s’agit d’une partie de Rublevka, où se trouvent des datchas d’État et des résidences privées de fonctionnaires et d’hommes d’affaires. La résidence de Poutine à Novo-Ogarevo (dans le village d’Usovo) se trouve à 10 minutes en voiture”, a relevé la journaliste d’opposition Farida Rustamova, sur Telegram.

Cette incursion dans le ciel moscovite fait suite à plusieurs jours de frappes russes meurtrières sur la capitale ukrainienne, y compris en pleine journée, qui ont semé la panique dans les rues. L’armée de l’air ukrainienne a affirmé mardi avoir abattu vingt-neuf drones explosifs de fabrication iranienne sur trente et un lancés, “presque tous près de la capitale et dans le ciel de Kiev”.

Il ne fait guère de doute dès lors, selon le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, que l’attaque contre Moscou est “une réponse de la part du régime de Kiev à nos frappes très efficaces” qui ont visé, a-t-il assuré, “l’un de ses centres de commandement”.

Le chef des renseignements ukrainien Kyrylo Boudanov avait publié une vidéo, le 29 mai, en réponse aux frappes russes du jour : “Tous ceux qui ont tenté de nous intimider, en rêvant que cela aurait un effet, le regretteront très vite. Notre réponse ne se fera pas attendre. Bientôt, tout le monde la verra.” Cela n’a pas empêché Mykhaïlo Podoliak, conseiller à la présidence ukrainienne, de nier tout “lien direct” avec cet assaut.

Quoi qu’il en soit, cette situation découle du déclenchement de la guerre d’invasion de l’Ukraine par Vladimir Poutine. Après l’assaut spectaculaire de partisans russes sur la région de Belgorod, les incursions et actes de sabotage répétés ici et là en territoire de Fédération de Russie, la question est de savoir jusqu’à quel point la guerre débordera du sol ukrainien.