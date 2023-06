Voici deux semaines, nous vous révélions que des plans du complexe résidentiel ultra-sécurisé de Vladimir Poutine avaient fuité. Ceux-ci révélaient la présence d’un bunker gigantesque et selon un expert, ces plans montraient la paranoïa de survie qui occupe l’esprit de Poutine depuis la chute de plusieurs hommes forts de la politique russe.

Aujourd’hui, c’est le média russe The Moscow Times qui rapporte que le Kremlin a procédé à la mise en place d’un nouvel appareil de sécurité à Moscou. Les autorités russes ont en effet signé un accord pour construire un abri anti-bombes sur le terrain du principal hôpital du pays. Plus précisément, il devrait prendre place dans le sous-sol de l’hôpital clinique central de Moscou, un établissement qui traite principalement des officiers de haut rang et des politiciens dont le chef d’État.

Le bunker, qui pourrait accueillir jusqu’à 800 personnes issues de l’élite russe et du corps médical, devrait être construit en un temps quasi record. Il devrait être achevé d’ici le 20 décembre de cette année.

Le Kremlin a signé l’accord vendredi dernier pour un montant estimé à 35 millions de roubles (soit 400.00 euros). L’entrepreneur dispose de 15 jours pour approuver la conception de l’abri antiaérien. L’abri anti-bombes devrait assurer une protection contre une puissante onde de choc et des radiations dans une zone de 10 kilomètres.

D’après The Moscow Times, il y aura plusieurs entrées, une sortie de secours et différents quartiers. Une structure sophistiquée est également prévue au niveau de la ventilation afin de contrer d’éventuelles attaques via des gaz de destruction massive. Des systèmes de communication spéciaux vont être enfin mis en place afin d’assurer les échanges d’informations secrètes.