Guerre en Ukraine: chahuté durant un discours, le chancelier allemand Olaf Scholz défend l'aide apportée à l'Ukraine

"Chers hurleurs", a répliqué vertement M. Scholz vendredi devant l'hôtel de ville de cette commune de l'est de l'Allemagne. Vladimir Poutine est le véritable "belliciste", a-t-il déclaré, "qui se ferait crier dessus par vous, si vous aviez un peu de bon sens dans vos cerveaux".

Le dirigeant allemand a clairement indiqué qu'il ne voyait pas d'autre solution que de soutenir l'Ukraine, non seulement sur le principe, mais aussi par les armes, étant donné l'invasion à grande échelle du pays par la Russie.

"Oui, c'est nécessaire, si un pays est attaqué, il doit se défendre, puis il est autorisé à se défendre, quoi d'autre ?", a-t-il dit.

"Poutine veut détruire l'Ukraine", a ajouté Olaf Scholz. Il a tué de nombreux citoyens, y compris des enfants et des personnes âgées, a-t-il pointé, accusant le dirigeant russe de meurtre.

"La paix et la liberté sont menacées par cette guerre d'agression", a insisté le chancelier.

Dans son discours, il a réaffirmé la nécessité d'une aide à l'Ukraine. "Il est et reste juste de soutenir l'Ukraine", a-t-il estimé. Il a indiqué que l'Allemagne était le deuxième pays après les États-Unis à fournir le plus d'aide à l'Ukraine, en faisant référence au soutien financier, humanitaire et militaire. "Nous le ferons tous ensemble tant que cela sera nécessaire", a conclu le chancelier.