Guerre en Ukraine: une fillette tuée et 22 blessés dans une attaque aérienne à Dnipro, deux personnes mortes en Russie

Guerre en Ukraine: l'Indonésie propose un plan de paix, immédiatement rejeté par Kiev

Le ministre de la Défense indonésien Prabowo Subianto a proposé samedi un plan pour arrêter la guerre entre la Russie et l'Ukraine lors d'une conférence sur la défense et la sécurité à Singapour, une initiative jugée "étrange" par Kiev et critiquée par d'autres participants.