Face à l'afflux de céréales importées qui saturent les silos et pèse sur les prix en Europe de l'Est, Bruxelles avait conclu fin avril avec cinq États (Pologne, Hongrie, Slovaquie, Bulgarie, Roumanie) un accord leur permettant, jusqu'au 5 juin, de bloquer sur leur sol la commercialisation de blé, maïs, colza et tournesol ukrainiens, à condition qu'ils n'empêchent pas leur transit vers d'autres pays.