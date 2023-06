Barrage ukrainien Kakhovka détruit: voici le pire scénario

De ce fait, les villages alentours ont été inondés. "Environ 16.000 personnes se trouvent en zone critique", selon les autorités ukrainiennes. 855 personnes ont déjà été évacuées, sur ordre de Zelensky.

Si les Russes, qui occupent la région de Kherson dans laquelle se trouve le barrage, assurent "qu'aucune grande localité n'est menacée d'inondation", des prévisions laissent, au contraire, présager le pire.

Des modèles scientifiques réalisés avant l'incident montrent l'ampleur potentielle des dégâts. Deux simulations avaient été faites en cas de rupture du barrage de Kakhovka par Dämmningsverket AB, des experts suédois, basées sur des données topographiques de la Nasa. Selon leurs hypothèses, en une heure, l'eau pourrait déborder sur une largueur de 1.800 mètres autour du Dniepr. Il faudrait environ 19h pour que l'eau inonde Kherson.

D'ailleurs, la ville Kherson, située en contrebas du fleuve, commence déjà à être inondée en cette fin de matinée.

Kherson inondée ©AFP or licensors

Il s'agit du pire scénario possible. Le modèle n'est pas basé sur des mesures actuelles du débit du Dniepr. La ligne de flottaison, la température, l'humidité, la pression atmosphérique, la vitesse du vent et tout autre élément sont susceptibles d'affecter le modèle.

Le barrage de Kakhovka, pris dès le début de l'offensive russe en Ukraine, permet notamment d'alimenter en eau la péninsule de Crimée, annexée en 2014 par Moscou. Aménagé sur le fleuve Dniepr en 1956, pendant la période soviétique, l'ouvrage est construit en partie en béton et en terre et mesure environ 30 mètres de haut et 3,2 kilomètres de long. Il s'agit de l'une des plus grandes infrastructures de ce type en Ukraine.