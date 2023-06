Guerre en Ukraine : "Toutes les tentatives de contre-offensive menées jusqu'à présent ont échoué", assure Poutine

Guerre en Ukraine : une célèbre propagandiste de Poutine surprend en déclarant qu’il “faudrait arrêter l’effusion de sang maintenant”

Margarita Simonian, directrice de la chaîne de télévision russe Russia Today et connue pour ses positions pro-Kremlin, a appelé à un cessez-le-feu du conflit qui fait rage depuis plus d’un an maintenant.