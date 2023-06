D’après la directrice de la chaîne RT, l’Ukraine est maintenant capable d’attaquer l’intérieur du territoire russe et le risque est grand de voir des assauts se répéter. D’autant plus que les hommes de Volodymyr Zelensky recevront sous peu des livraisons de F-16 et de missiles longue portée par l’Occident.

”Ils nous attaqueront sur notre propre territoire”, affirme Margarita Simonian, dont les propos traduits sont rapportés par le site d’information russe indépendant Meduza. “Dans la région de Belgorod mais ils iront aussi plus loin. La région de Voronej n’est pas très éloignée non plus, tout comme Rostov et, Dieu m’en préserve, ma ville natale de Krasnodar”, a-t-elle ajouté.

Face à ce constat, Moscou devrait considérer un cessez-le-feu et geler le conflit, soutient Margarita Simonian. Elle plaide également pour que des “référendums soient tenus dans les régions contestées” afin que les habitants se prononcent quant à leur appartenance à l’Ukraine ou la Russie. “Il faudrait arrêter l’effusion de sang maintenant”, a déclaré Margarita Simonian, même si elle reconnaît qu’il y a peu de chance que Kiev avance en ce sens.