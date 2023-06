Guerre en Ukraine : Washington annonce une nouvelle aide militaire, surtout de défense antiaérienne, de 2 milliards de dollars

D'une valeur globale de 2,1 milliards de dollars, cette nouvelle aide comprend des munitions additionnelles pour les systèmes antiaériens Patriot, des systèmes d'ancienne génération Hawk et les missiles associés, des munitions d'artillerie 105 et 203 mm, des drones Puma, des roquettes à guidage laser ainsi qu'un soutien pour la formation des militaires et l'entretien de ces équipements.

Elle n'est pas directement tirée des stocks existants de l'armée américaine et mettra donc plusieurs mois à parvenir à Kiev.

Premier pays donateur à l'Ukraine, les Etats-Unis ont livré ou promis plus de 39,7 milliards de dollars d'armements divers aux forces de Kiev depuis le début de l'offensive russe le 24 février 2022, a souligné vendredi le ministre américain de la Défense.

Cette annonce survient peu après la destruction partielle d'un important barrage en Ukraine et au moment où d'intenses combats font rage dans le sud du pays, selon l'armée russe qui dit avoir repoussé plusieurs attaques, possibles prémices d'une vaste contre-offensive de Kiev pour reprendre les territoires passés sous le contrôle de Moscou.