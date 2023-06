Le gouvernement belge répond aux demandes de Zelensky et approuve l'achat de munitions pour l'Ukraine, pour 32,4 millions d'euros

Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, le 24 février 2022, la Défense fournit un appui aux forces armées ukrainiennes pour la défense de sa population et de son territoire.

"Cette fourniture de munitions de 105 mm correspond à la demande expresse de l'Ukraine et répond à leurs besoins sur le terrain. Avec ce soutien supplémentaire de 32,4 millions d'euros, le ministère de la Défense a jusqu'à présent fourni 306 millions d'euros de soutien militaire létal et non létal à l'Ukraine, dont 41 millions d'euros en carburant", souligne le texte.

Depuis le début du conflit, la Défense belge apporte son soutien aux forces armées ukrainiennes, en fonction des possibilités au sein de ses stocks ou dans celles de l'industrie belge du secteur de la défense et de la sécurité. En plus du soutien matériel, le ministère de la Défense a déjà formé plus de 700 soldats ukrainiens dans le cadre de la mission européenne de formation EUMAM. La Défense continue de soutenir l'Ukraine dans tous les domaines possibles pour défendre son peuple et son territoire, contre l'agression de la Russie", a souligné la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, qui a proposé ce 14e paquet d'aide militaire au Conseil des ministres.